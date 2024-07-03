Політика

Єрмак заявив, що  “компромісу з РФ щодо територій не буде”
3 Липня 2024 08:36
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єрмак, трамп
Андрій Єрмак / ОПУ

Коментуючи заяву кандидата в президенти США Дональда Трампа про те, що він може швидко припинити війну, голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна не готова йти на компроміс із РФ та відмовлятися від будь-якої території.

Про це він сказав журналістам під час візиту до Вашингтона, пише Reuters.

Зокрема, Єрмак підкреслив, що Київ прислухається до будь-яких порад щодо досягнення “справедливого миру”.

“Але ми (не) готові піти на компроміс щодо дуже важливих речей і цінностей… незалежності, свободи, демократії, територіальної цілісності, суверенітету”, – сказав він.

На запитання, як Україна оцінює заяву Трампа про те, що він впорається з війною, Єрмак відповів: “Чесно відповім: не знаю. Подивимося”.

Він додав, що Україна наполягатиме, аби нова адміністрація продовжувала надавати їй підтримку. За його словами, наша країна вже має підтримку двох партій і американського народу.

“Це буде рішення американського народу. Ми будемо поважати цей вибір”, – сказав Єрмак про президентські вибори у США, які заплановані на 5 листопада.


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