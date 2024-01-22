Політика

Єрмак заявив, що договір про гарантії безпеки зі США “Буде ще особливішим”, ніж з Британією

22 Січня 2024 18:30
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сша, єрмак

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що безпекова угода України зі Сполученими Штатами матиме більше пунктів, ніж документ з Великою Британією.

Про це посадовець повідомив у інтерв’ю “Інтерфакс-Україна”.

“Я думаю, що в (безпековому — Ред.) договорі зі США буде ще більше пунктів. Думаю, він буде ще особливішим. Ми працюємо над цим”, — сказав Єрмак.

На запитання, чому перша подібна угода була укладена не зі Штатами, а з Британією, керівник ОП пояснив, що це була внутрішня домовленість.

“З американцями ми готуємося, вже почали перші консультації. Америка, як і раніше, залишається головним партнером, союзником”, — додав посадовець.


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