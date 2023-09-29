Єрмак запевнив, що США не тиснуть на Україну щодо проведення виборів

Глава Офісу президента Андрій Єрмак запевнив, що США не здійснюють тиск на Україну щодо проведення у країні виборів.

Про це Єрмак сказав під час спілкування з журналістами, цитує LB.ua.

Він зазначив, що деякі американські конгресмени казали про важливість того, щоб в Україні відбулися вибори, оскільки вони є символом демократії. Проте сьогодні немає тиску на Україну щодо проведення виборів.

«Нам таких питань ніхто не ставив», — сказав Єрмак.

Він заявив: якби хтось про це сказав, президент повторив би свою риторику про те, що він як законослухняна людина готовий провести вибори. Однак є питання, як це зробити під час повномасштабної війни.

Так, вибори під час війни мають бути визнані світом як демократичні. Військові, які перебувають на фронті, мають проголосувати, і їм треба забезпечити таку можливість. Люди, які тимчасово виїхали, теж мають проголосувати, але сьогодні ніхто не може відповісти, чи зможуть потужності посольств і консульств це забезпечити.

Окрім того, президент не може зрозуміти, як можна витрачати гроші на вибори, коли вони потрібні для підтримки економіки та закупівлі зброї, зазначив Єрмак.