        Єрмак та Умєров зустрілись з Віткоффом у Парижі

        Федір Олексієв
        4 Вересня 2025 13:21
        Українська делегація на чолі з керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком та секретарем РНБО Рустемом Умеровим 4 вересня зустрілася у Парижі зі спецпосланцем США Стівом Віткоффом.

        Про зустріч повідомив Андрій Єрмак.

        На переговорах також були присутні радники з національної безпеки Великої Британії, Франції, Німеччини та Італії.

        Учасники обговорили посилення санкцій проти Росії, повернення українських полонених і викрадених Росією дітей.

        Єрмак підкреслив, що головною метою є втілення домовленостей лідерів щодо гарантій безпеки для України. За його словами, ці гарантії мають бути ефективними на суші, в небі, на морі та у кіберпросторі.

        За даними джерел “Суспільного“, планується також окрема двостороння зустріч спецпредставника Віткоффа із президентом України Володимиром Зеленським.


