Єрмак та Умєров зустрілись з Віткоффом у Парижі

Українська делегація на чолі з керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком та секретарем РНБО Рустемом Умеровим 4 вересня зустрілася у Парижі зі спецпосланцем США Стівом Віткоффом.

Про зустріч повідомив Андрій Єрмак.

Реклама

Реклама

На переговорах також були присутні радники з національної безпеки Великої Британії, Франції, Німеччини та Італії.

Учасники обговорили посилення санкцій проти Росії, повернення українських полонених і викрадених Росією дітей.

Єрмак підкреслив, що головною метою є втілення домовленостей лідерів щодо гарантій безпеки для України. За його словами, ці гарантії мають бути ефективними на суші, в небі, на морі та у кіберпросторі.

За даними джерел “Суспільного“, планується також окрема двостороння зустріч спецпредставника Віткоффа із президентом України Володимиром Зеленським.