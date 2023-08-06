Політика

Єрмак розповів, про що домовлялися у Джидді

6 Серпня 2023 14:52
читать на русском →
саміт

У Джидді (Саудівська Аравія) 5 серпня відбулася друга після започаткування в червні в Копенгагені відповідного формату зустріч дипломатичних радників із національної безпеки та політичних директорів зовнішньополітичних відомств провідних країн світу щодо ключових принципів відновлення сталого й справедливого миру для України.

Українську делегацію в Джидді очолив керівник канцелярії Зеленського Андрій Єрмак. Про участь представників українського МЗС або дипломатичних радників не повідомляється.

Загалом у Джидді було представлено понад 40 держав, що майже втричі більше, ніж на консультаціях у Копенгагені. “Це свідчить про надзвичайну зацікавленість світу у встановленні стійкого й тривалого миру”, – зазначено у повідомленні з Офісу президента.

Росія на зустріч запрошена не була.

«Ми мали дуже продуктивні консультації щодо ключових принципів, на яких має будуватися справедливий і міцний мир. У нас була надзвичайно чесна, відкрита розмова, під час якої представники кожної країни могли озвучити свою позицію й бачення. Були різні погляди, але всі присутні засвідчили відданість своїх країн принципам Статуту ООН, міжнародного права та поваги до суверенітету й непорушності територіальної цілісності держав. І саме на цих принципах побудована Формула миру Президента Зеленського, про яку ми докладно розповіли», – зазначив Єрмак.

“Зустріч у Джидді стала кроком до практичної реалізації мирних ініціатив, запропонованих Україною. Кожна держава – учасниця консультацій, має змогу проявити лідерство у глобальних зусиллях заради миру. І більшість із них уже визначила свою роль у реалізації окремих пунктів Формули”, – йдеться далі у повідомленні ОПУ.

Сторони погодилися продовжити роботу на різних представницьких рівнях задля встановлення справедливого та всеосяжного миру.

У межах консультацій у Джидді українська делегація провела низку двосторонніх зустрічей, які триватимуть і в неділю. На зустрічах українська сторона обговорює з партнерами деталі реалізації мирних ініціатив та співпраці в цьому напрямі.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
6 Серпня 2023 16:29

У День Повітряних сил Зеленський поїхав до льотчиків
6 Серпня 2023 17:00

Чонгарський міст отримав серйозні пошкодження
6 Серпня 2023 15:49

Надходять повідомлення про обстріл Чонгарського мосту
6 Серпня 2023 14:52

Єрмак розповів, про що домовлялися у Джидді
6 Серпня 2023 14:32

Ігнат пояснив, чому удари по Старокостянтинову не завдають шкоди нашій авіації
Останні новини
усі новини

Думки

Павло КАЗАРІН

Війна – це час дорослих
Александр КИРШ

«КТО КОМУ БОЛЬШЕ ДОЛЖЕН»??? И ЭТО — СЕГОДНЯ??? СЕЙЧАС??? ВЫ ТАМ С УМА ВСЕ СОШЛИ???
Александр КИРШ

Запад внезапно призвал Украину провести выборы в ВР и заявить свои права на русский язык
Віталій ЧЕПИНОГА

Правила Нації
Александр КИРШ

Хлев или Цивилизация: какая может быть многовекторность?
Віталій ПОРТНИКОВ

Кто там едет в Крым?
усі думки