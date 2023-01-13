Політика

Єрмак розповів французьким журналістам про Бахмут і Соледар

13 Січня 2023 16:05
42
бахмут, єрмак

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак на запитання журналіста французької Le Monde про те, що відбувається зараз у Бахмуті та Соледарі на Донеччині, порівняв ситуацію з битвою при Вердені у 1916 році.

“Ситуація важка, навіть дуже важка. Це битва при Вердені XXI століття. Бої йдуть уже кілька місяців, але нашим бійцям вдається утримувати позиції. Росіяни випускають із в’язниць злочинців, які вмирають, як тільки дістаються лінії фронту. Їх тіла залишають на місці, їх навіть не прибирають, людських втрат з російського боку багато, набагато більше, ніж у нас… Ми явно більше цінуємо життя наших солдатів… Але перед нами людська маса, яка безперестанку атакує, атакує, атакує… Соледар – це місце вуличних битв, де ні одна зі сторін не контролює місто. Росіяни там є, але місто не контролюють. Ситуація складна, але наша мета – звільнити наші території, повністю відновити територіальну цілісність України”, – додав Єрмак.

Битва за Верденом, що увійшла в історію як “Верденська м’ясорубка”, про яку згадує Єрмак – найдовша битва Першої світової війни.

Історики досі сперечаються про точні цифри втрат сторін. За приблизною оцінкою, близько 300 тис. німецьких та французьких солдатів загинули у битвах на північному сході Франції за 10 місяців 1916 року.

У п’ятницю після виходу інтерв’ю російське міноборони заявило, що взяло під контроль Соледар. Українські військові заперечують втрату міста.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
13 Січня 2023 19:02
10

Україна сподівається пройти шлях до ЄС менш як за 2 роки – Шмигаль
13 Січня 2023 19:25
10

Глава ЄК: Україна у січні отримає пакет допомоги у 18 млрд євро
13 Січня 2023 18:53
17

Українська авіація завдала 9 ударів по позиціям росіян – Генштаб
13 Січня 2023 17:56
71

В РФ підготували нову методичку щодо висвітлення війни проти України
13 Січня 2023 16:57
32

Росіяни обстріляли з артилерії Дворічну: двоє людей загинули
Останні новини
усі новини

Думки

Сергій ПРИТУЛА

Єдність, яка вразила світ
Александр КИРШ

Аналитические провалы США не меньше провалов мордора
Юрій БУТУСОВ

Репортаж із Соледара
Александр КИРШ

Старое Рождество и Новая Украина
Юрій ЛУЦЕНКО

2023 буде роком нашої Перемоги
Александр КИРШ

А попробую-ка я объясниться с уважаемыми читателями
усі думки