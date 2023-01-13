Єрмак розповів французьким журналістам про Бахмут і Соледар

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак на запитання журналіста французької Le Monde про те, що відбувається зараз у Бахмуті та Соледарі на Донеччині, порівняв ситуацію з битвою при Вердені у 1916 році.

“Ситуація важка, навіть дуже важка. Це битва при Вердені XXI століття. Бої йдуть уже кілька місяців, але нашим бійцям вдається утримувати позиції. Росіяни випускають із в’язниць злочинців, які вмирають, як тільки дістаються лінії фронту. Їх тіла залишають на місці, їх навіть не прибирають, людських втрат з російського боку багато, набагато більше, ніж у нас… Ми явно більше цінуємо життя наших солдатів… Але перед нами людська маса, яка безперестанку атакує, атакує, атакує… Соледар – це місце вуличних битв, де ні одна зі сторін не контролює місто. Росіяни там є, але місто не контролюють. Ситуація складна, але наша мета – звільнити наші території, повністю відновити територіальну цілісність України”, – додав Єрмак.

Битва за Верденом, що увійшла в історію як “Верденська м’ясорубка”, про яку згадує Єрмак – найдовша битва Першої світової війни.

Історики досі сперечаються про точні цифри втрат сторін. За приблизною оцінкою, близько 300 тис. німецьких та французьких солдатів загинули у битвах на північному сході Франції за 10 місяців 1916 року.

У п’ятницю після виходу інтерв’ю російське міноборони заявило, що взяло під контроль Соледар. Українські військові заперечують втрату міста.