Єрмак різко відреагував на заяву Путіна щодо переговорів з Україною

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що в Київ має скасувати заборону на переговори з Росією. В Україні відреагували на цю заяву.

Про це керівник Офісу президента України Андрій Єрмак написав у Telegram.

Як пише російське видання РИА Новости, Путін заявив, що у нього з Трампом завжди були ділові, прагматичні стосунки, і наголосив, що Кремль ніколи не відмовлявся від контактів із Білим домом.

“Москва бачить заяви Трампа про готовність до спільної роботи, завжди до цього відкрита”, – заявив Путін.

Проте російський президент висунув ультиматум. За словами диктатора, Україна має скасувати заборону на перемовини з РФ.

“Спонсори київського режиму повинні змусити Зеленського скасувати заборону про переговори. В умовах існування такої заборони складно серйозно говорити про діалог із Києвом”, – сказав Путін.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак зазначив, що нині Путін намагається просувати ідею переговорів із США.

“Але в нього є умова: він хоче домовитися про долю Європи – без Європи. І прагне говорити про Україну – без України. Цього не буде. Путіну давно потрібно повернутися в реальність самому, або його повернуть”, – підкреслив він.

Єрмак підкреслив, що підхід Путіна не відповідає реаліям сучасного світу.