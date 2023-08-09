Єрмак повідомив про руйнування храму Петра та Павла внаслідок удару по Запоріжжю

Унаслідок російського удару по Запоріжжю, який стався у середу, загинуло троє людей та п’ятеро – постраждало, зруйновано будівлю церкви Петра і Павла ПЦУ, пошкоджено будинки та магазини.

Про це поінформував керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак.

“Російський ракетний удар по Запоріжжю. Удар завдано по території храму святих апостолів Петра і Павла ПЦУ. Відомо про трьох загиблих цивільних, ще п‘ятеро людей отримали поранення. Унаслідок удару зруйновано будівлю церкви, пошкоджено будинки та магазини. Тип ракети наразі встановлюється – попередньо “Іскандер”, – написав він.