Політика

Єрмак повідомив про “позитивні сигнали” від Польщі щодо винищувачів F-16

30 Січня 2023 13:38
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зброя

Глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив про позитивні сигнали від Польщі щодо її готовності передати Україні винищувачі F-16.

“Робота над отриманням винищувачів F-16 продовжується. Маємо позитивні сигнали від Польщі, яка готова передати нам їх у координації з НАТО”, – написав він у Telegram.

Раніше польський прем’єр-міністр Матеуш Моравецький заявив, що Польща готова передати Україні свої винищувачі F-16 у “повній координації” з країнами НАТО.

«Як це було кілька місяців тому в контексті МіГів, так само і будь-яка інша повітряна сила буде реалізовуватись і, ймовірно, передаватися відповідно до країн НАТО. Тут ми діятимемо у повній координації», – сказав він.


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