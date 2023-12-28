Політика

Єрмак поспілкувався з міністром МЗС Угорщини

28 Грудня 2023 19:27
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Угорщина, єрмак

Голова Офісу президента Андрій Єрмак поговорив телефоном із міністром закордонних справ Угорщини Петером Сійярто, вони домовились про зустрітися та обговорити організацію зустрічі між президентом України Володимиром Зеленським та угорським прем’єром Віктором Орбаном.

Про це повідомляє “Європейська правда” з посиланням на соцмережі Єрмака та Сійярто

“Ми, звичайно, не змінимо нашу миротворчу позицію, але я з нетерпінням чекаю на нашу особисту зустріч у січні, коли ми матимемо можливість обговорити найактуальніші двосторонні питання”, – зазначив Сійярто.

За словами глави МЗС Угорщини, підтримка високого рівня діалогу важлива, “тому що це дає надію, що ми можемо поліпшити наші відносини”. Він додав, що Будапешт зацікавлений в тому, щоб підтримувати якнайкращу співпрацю з усіма сусідами.

Водночас Єрмак повідомив, що між ними відбулася продуктивна телефонна розмова у продовження спілкування між президентом Зеленським та прем’єром Орбаном.

“Ми працюємо над організацією зустрічі двох лідерів у найближчому майбутньому. Також обговорили просування України на євроінтеграційному шляху”, – вказав Єрмак.


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