Єрмак поспілкувався з Блінкеном

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак у США обговорив із державним секретарем Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкеном пріоритетні потреби Сил оборони та питання санкцій.

Про це повідомляє пресслужба ОП.

Як зазначається, на зустрічі, яка відбулась у межах робочого візиту до США української делегації на чолі з першим віцепрем’єр-міністром – міністром економіки Юлією Свириденко, Єрмак поінформував співрозмовника про пріоритетні потреби Сил оборони і наголосив на важливості надання Україні засобів протиповітряної оборони.

Він акцентував також на важливості якнайшвидшого укладення двосторонньої угоди між Україною та США про безпекові гарантії на виконання Спільної декларації G7 про підтримку України, підписану у Вільнюсі 12 липня.

Єрмак також докладно поінформував Блінкена про ситуацію на фронті, зауваживши, що американська зброя довела свою ефективність на полі бою й допомагає стримувати агресора.

Від імені Президента Володимира Зеленського керівник ОП висловив глибоку подяку адміністрації Президента Джозефа Байдена, обом палатам Конгресу США та всьому американському народові за безпрецедентну допомогу, яка надається Україні в боротьбі з російською агресією.

«Підтримка й допомога США мають критичне значення для гарантування стабільності в нашій державі та наближення перемоги», – сказав він.

Також Єрмак подякував за направлення Білим домом запиту про фінансування видатків на допомогу Україні та висловив сподівання на його схвалення американськими законодавцями.

Під час зустрічі відбувся широкий обмін думками і щодо інших питань двостороннього порядку денного, зокрема щодо посилення санкційного тиску на країну-агресора та вироблення механізму спрямування заморожених російських активів на відбудову України. Крім того, сторони приділили увагу ситуації на Близькому Сході.

«Ми надзвичайно цінуємо те, що Сполучені Штати стоять пліч-о-пліч з Україною в цей вирішальний історичний момент. Майбутні покоління залежать від нашої здатності захистити свободу сьогодні. Тому я певен, що під час цієї зустрічі ми зосередимося на кроках, які допоможуть нам перемогти», – наголосив Єрмак.

На його переконання, кожна українсько-американська зустріч є новим свідченням справжнього стратегічного партнерства між країнами. “Ми є свідками справді безпрецедентного рівня координації зі США. Лише цього року наші президенти зустрічалися тричі», – зауважив керівник ОП.

У зустрічі також узяли участь заступник державного секретаря з політичних питань Вікторія Нуланд і заступник помічника державного секретаря з питань Східної Європи Кріс Сміт.

Українську сторону представляли перший віцепрем’єр-міністр – міністр економіки Юлія Свириденко, посол України у США Оксана Маркарова, заступниця міністра юстиції Ірина Мудра, радники керівника ОП Дарія Зарівна та Владислав Власюк.