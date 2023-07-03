Єрмак оприлюднив фото Дніпра після підриву Каховської ГЕС: можна просто перейти 

Річку Дніпро в районі міста Запоріжжя нині можна просто перейти − рівень води після підриву росіянами Каховської ГЕС сягає не вище пів метра, подекуди вода зійшла геть − так що можна ходити по піску.

Про це повідомив у Telegram голова Офісу президента Андрій Єрмак.

“Екоцид. Дніпро в районі Дніпровської ГЕС після підриву росіянами Каховської ГЕС”.

На опублікованому фото видно людей, які переходять Дніпро фактично по піску, а також повністю видно греблю Дніпровської ГЕС на фоні.

“Не помічати цього неможливо. Мовчати про це також не можна. Бо мовчання і відсутність покарання для терористів − це злочин проти нинішніх та майбутніх поколінь. Росія відповідатиме, їх покоління за все заплатять і це стане уроком для всієї російської нації”, − наголосив Єрмак.