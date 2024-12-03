Єрмак летить до США на перемовини з командою Трампа, – ЗМІ

Голова Офісу президента Андрій Єрмак разом із міністром оборони Рустемом Умєровим і міністеркою економіки Юлією Свириденко вирушають до США для переговорів із представниками американської влади.

Про це повідомляють джерела Radio NV в дипломатичних колах.

Основна мета візиту — налагодження діалогу з командою новообраного президента США Дональда Трампа. Очікується, що Андрій Єрмак зустрінеться з Кітом Келлогом, якого Трамп планує призначити спецпредставником щодо України. На зустрічі обговорюватимуть майбутню політику адміністрації Трампа щодо України, зокрема питання подальшої підтримки.

Телеканал CNN повідомляв, що Келлог має план закінчення війни, який передбачає повернення окупованих українських територій винятково дипломатичним шляхом і призупинення зближення України з НАТО на невизначений термін.