Єрмак, Кулеба і Сіярто провели в Ужгороді “дуже відверту розмову”

Міністри закордонних справ України та Угорщини Дмитро Кулеба і Петер Сіярто, а також глава Офісу президента України Андрій Єрмак провели “дуже відверту розмову”, сказав після зустрічі в понеділок Кулеба.

“Ми подякували Угорщині за гуманітарну допомогу, яка надається починаючи з повномасштабного вторгнення Росії – лікування поранених військовослужбовців”, – зазначив він.

“Безумовно, однією з ключових тем переговорів є членство України в ЄС і європейська інтеграція України Тут заслуговують на позитивну оцінку рішення Угорщини піти на компроміс на засіданні Європейської ради в грудні 2023 року щодо відкриття переговорів про членство”, – сказав він.

За його словами, під час переговорів домовилися, що “відповідні наші міністерства і відомства проведуть предметні секторальні переговори щодо кожного з озвучуваних проєктів і представлять дорожні карти, як вони рухатимуться до їх виконання, на розгляд урядів і лідерів наших країн”.