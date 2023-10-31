Політика

Ємен вдарив балістикою по Ізраїлю

31 Жовтня 2023 16:25
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ізраїль, ракети

Єменське бойове угруповання хуситів стверджує, що запустило велику кількість балістичних ракет та безпілотників по території Ізраїлю.

Про це повідомляє Sky News.

“Це вже третя атака, спрямована на Ізраїль”, – заявив речник угруповання, попередивши, що їх “буде ще більше”.

Іран, який підтримує ХАМАС, звинувачують у підтримці повстанців хуситів, які з 2004 року борються з сунітським урядом Ємену.

Як повідомляє The Times of Israel, запущені ракети були перехоплені системою ППО Arrow, а ізраїльські літаки збили безпілотники.

Ях’я Сріа, речник угруповання хуситів, заявив, що повітряний напад із застосуванням безпілотників, а також балістичних та крилатих ракет був здійснений “через почуття релігійної, моральної, гуманітарної та національної відповідальності” перед мешканцями Гази “на тлі слабкості арабського світу та змови деяких арабських країн з Ізраїлем”.

Прем’єр-міністр уряду хуситів Абдельазіз бін Хабтур раніше того дня заявив, що дрони, використані в атаці, “належать державі Ємен”.

Хусити, які захопили столицю Ємену Сану у 2014 році та контролюють значні території країни, є “частиною осі опору”, спрямованої проти Ізраїлю разом з ХАМАСом, яку підтримує Іран.


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