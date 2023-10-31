Ємен вдарив балістикою по Ізраїлю

Єменське бойове угруповання хуситів стверджує, що запустило велику кількість балістичних ракет та безпілотників по території Ізраїлю.

Про це повідомляє Sky News.

“Це вже третя атака, спрямована на Ізраїль”, – заявив речник угруповання, попередивши, що їх “буде ще більше”.

Іран, який підтримує ХАМАС, звинувачують у підтримці повстанців хуситів, які з 2004 року борються з сунітським урядом Ємену.

Як повідомляє The Times of Israel, запущені ракети були перехоплені системою ППО Arrow, а ізраїльські літаки збили безпілотники.

Ях’я Сріа, речник угруповання хуситів, заявив, що повітряний напад із застосуванням безпілотників, а також балістичних та крилатих ракет був здійснений “через почуття релігійної, моральної, гуманітарної та національної відповідальності” перед мешканцями Гази “на тлі слабкості арабського світу та змови деяких арабських країн з Ізраїлем”.

Прем’єр-міністр уряду хуситів Абдельазіз бін Хабтур раніше того дня заявив, що дрони, використані в атаці, “належать державі Ємен”.

Хусити, які захопили столицю Ємену Сану у 2014 році та контролюють значні території країни, є “частиною осі опору”, спрямованої проти Ізраїлю разом з ХАМАСом, яку підтримує Іран.