Єльський університет встановив імена понад 300 українських дітей, яких влада РФ примусово депортувала і русифікувала

Російська влада проводить системну і широкомасштабну програму з депортації дітей з України та їхнього подальшого примусового усиновлення і перевиховання в Росії. Ця операція з наміром русифікувати українських дітей була особисто ініційована Володимиром Путіним і його підлеглими, йдеться в новій доповіді Лабораторії гуманітарних досліджень Єльської школи охорони здоров’я.

Дослідження проводилося протягом 20 місяців від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну і, як зазначається, стало найповнішим на поточний момент звітом про масштаби депортації українських дітей.

Автори дослідження достовірно встановили імена 314 дітей, яких незаконно вивезли з окупованих територій Донецької та Луганської областей у Росію і відправили на примусове усиновлення. Загалом за час війни було вивезено понад 30 тисяч неповнолітніх українських дітей.

У період із травня до жовтня 2022 року дітей під прямим контролем адміністрації президента РФ вивозили з України на військово-транспортних літаках під прапорами Російської Федерації, повідомляють у матеріалі. Спочатку їх доправляли до проміжних пунктів, зокрема, до центрів тимчасового утримання та шкіл у Курській і Ростовській областях. Наразі вивезені діти можуть перебувати щонайменше у 21 регіоні Росії.

Щонайменше 208 із 314 ідентифікованих дітей помістили в російські бази даних на усиновлення або віддали під опіку громадян Росії. 67 дітей уже стали “натуралізованими російськими громадянами”, однак дослідники Єльського університету обґрунтовано припускають, що кількість формально “натуралізованих” українських дітей значно більша. Для легітимізації програми депортації та “натуралізації” українських дітей російська влада вдається до послуг психологів, наголошується в дослідженні.

Російську систему примусового усиновлення та передачі в прийомні сім’ї було створено за наказом і за підтримки президента Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини в РФ Марії Львової-Белової, пишуть автори доповіді. Серед ключових посадових осіб, відповідальних за розробку і контроль програми, також називаються віце-спікер Держдуми Ганна Кузнєцова, “глави Л/ДНР”, міністерство освіти РФ і посадові особи “Единой России”.

У березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт Путіна й уповноваженої з прав дітей у РФ Марії Львової-Бєлової. Їх підозрюють у незаконній депортації дітей з окупованих територій України в Росію.

Виконавчий директор Лабораторії гуманітарних досліджень Натаніел Реймонд у бесіді з Reuters заявив, що дослідження Єльського університету надає нові докази, які підтверджують звинувачення МКС на адресу Володимира Путіна. Автори дослідження склали досьє з особистою інформацією кожного з ідентифікованих ними 314 дітей. Ці документи передано для вивчення в офіс прокурора МКС, а також владі України.