ЄК надає 2,5 млрд євро для України

Європейська комісія надає ще 2,5 млрд євро для України, повідомила голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у твіттері у вівторок.

“Ми плануємо виділити 18 млрд євро на 2023 рік із регулярним наданням коштів. Для термінового відновлення, яке приведе до швидкого та успішного відновлення країни. Ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки потрібно”, – додала вона.

🇺🇦 @EU_Commission надає ще 2,5 млрд євро для України.



Ми плануємо виділити 18 млрд євро на 2023 рік з регулярним наданням коштів.



Для термінової відбудови, яка призведе до швидкого та успішного відновлення країни.



Ми підтримуватимемо 🇺🇦 стільки, скільки буде потрібно. pic.twitter.com/lAfVwOdcfb — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 22, 2022

Як повідомлялося, ЄС оголосив про плани надати 18 млрд євро Україні у 2023 році у вигляді рівномірно розподілених у часі траншів. Ці кошти буде спрямовано на підтримку роботи енергетичної інфраструктури та системи охорони здоров’я, а також фондів для виплати зарплат і пенсій.