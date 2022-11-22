Економіка

ЄК надає 2,5 млрд євро для України

22 Листопада 2022 13:42
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Європейська комісія надає ще 2,5 млрд євро для України, повідомила голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у твіттері у вівторок.

“Ми плануємо виділити 18 млрд євро на 2023 рік із регулярним наданням коштів. Для термінового відновлення, яке приведе до швидкого та успішного відновлення країни. Ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки потрібно”, – додала вона.

Як повідомлялося, ЄС оголосив про плани надати 18 млрд євро Україні у 2023 році у вигляді рівномірно розподілених у часі траншів. Ці кошти буде спрямовано на підтримку роботи енергетичної інфраструктури та системи охорони здоров’я, а також фондів для виплати зарплат і пенсій.


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