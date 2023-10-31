Політика

Єгипет розмістив важку техніку на кордоні з Газою

31 Жовтня 2023 20:19
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єгипет

Влада Єгипту розмістила танки та бронетехніку поблизу КПП «Рафах» на кордоні з сектором Гази через побоювання напливу біженців. 

Про це повідомляє The Times of Israel.

За інформацією, Єгипет практично закрив кордон, пропускаючи в Газу лише вантажівки з гуманітарною допомогою.

Єгипет обмежений мирним договором 1979 року з Ізраїлем щодо кількості військ, які йому дозволено розміщувати на Синайському півострові, хоча в минулому Ізраїль дозволяв Єгипту порушувати ці цифри для боротьби з ісламськими повстанцями в цьому районі.


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