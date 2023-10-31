Єгипет розмістив важку техніку на кордоні з Газою

Влада Єгипту розмістила танки та бронетехніку поблизу КПП «Рафах» на кордоні з сектором Гази через побоювання напливу біженців.

Про це повідомляє The Times of Israel.

За інформацією, Єгипет практично закрив кордон, пропускаючи в Газу лише вантажівки з гуманітарною допомогою.

Єгипет обмежений мирним договором 1979 року з Ізраїлем щодо кількості військ, які йому дозволено розміщувати на Синайському півострові, хоча в минулому Ізраїль дозволяв Єгипту порушувати ці цифри для боротьби з ісламськими повстанцями в цьому районі.