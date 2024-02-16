Суспільство

Єгипет будує в Синайській пустелі буферну зону для біженців з Рафаху

16 Лютого 2024 14:17
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єгипет
Сектор Газа / АР

Єгипет будує в Синайській пустелі поблизу кордону з Сектором Гази так звану буферну зону, яка може прийняти палестинців на випадок, якщо ізраїльський наступ на Рафах спровокує їхню втечу через кордон.

Про це пише Reuters з посиланням на чотири джерела, передає Суспільне.

Одне з джерел повідомило, що Єгипет налаштований оптимістично і сподівається, що переговори про припинення вогню допоможуть уникнути такого сценарію, але створює зону на кордоні як тимчасовий і запобіжний захід.

Три джерела в силових структурах повідомили, що Єгипет розпочав підготовку зони з деякими базовими об’єктами, які можуть бути використані для притулку палестинців. Вони також підкреслили, що це крок на випадок непередбачуваних обставин.

Джерела Reuters, з якими спілкувалося агентство, відмовилися назвати свої імена через делікатність цього питання.

Перше джерело повідомило, що будівництво табору розпочалося три-чотири дні тому. За даними джерела, він надаватиме тимчасовий притулок за будь-якого сценарію перетину кордону людьми “доти, доки не буде досягнуто врегулювання”.

При цьому, коментуючи цю інформацію від джерел, голова Державної інформаційної служби Єгипту сказав, що “це не має під собою жодного підґрунтя”.

“Наші палестинські брати сказали, і Єгипет сказав, що немає ніякої підготовки до такої можливості”, — заявив посадовець.

Водночас організація “Синайський фонд з прав людини” опублікувала в понеділок, 12 лютого, фотографії, на яких видно будівельні вантажівки і крани, що працюють в цьому районі, а також зображення бетонних загороджень.

Посилаючись на невідоме джерело, Синайська фундація заявила, що будівельні роботи мали на меті створити безпечну територію на випадок масової втечі палестинців.

Агентство Reuters змогло підтвердити місце зйомки частини відео як Рафах, оскільки розташування будівель, дерев і парканів збігається з супутниковими знімками місцевості. Водночас Reuters не змогло підтвердити місцезнаходження всього відео або дату, коли воно було зняте.


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