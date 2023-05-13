Є важливі рішення щодо захисту неба, – Зеленський про перемовини в Італії

Президент Володимир Зеленський заявив після переговорів з главою уряду Італії Джорджією Мелоні у Римі в суботу про важливі рішення для захисту українського неба.

Про це повідомляє кореспондент “Європейської правди“.

“Сьогодні ми обговорили нашу співпрацю, зокрема, безпекову, військову. Є дуже важливі рішення щодо захисту нашого неба”, – сказав Зеленський, не надавши додаткових подробиць.

Крім того, за словами Зеленського, на зустрічі йшлося про реалізацію “формули миру”, але Росії вона не цікава.

“Усе, що ми разом робимо заради безпеки, – це те, що захищає українські родини, захищає наших дітей, захищає оселі наших цивільних та життя наших воїнів”, – резюмував Зеленський.