Політика

Є просування і щодо ATACMS, і щодо Taurus, – Кулеба

13 Вересня 2023 21:56
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зброя, мзс

Україна продовжує обговорювати із союзниками питання ухвалення рішення про надання Києву далекобійних ракет ATACMS і Taurus, і наразі є просування по обох треках. Про це в ефірі телемарафону заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

“Ми дуже активно цим займаємось. Президент щодня проводить переговори або наради, щоб пришвидшувати постачання вже обіцяного і отримувати нові зобов’язання партнерів передавати нам зброю. Є, звісно, деякі суперпріоритетні теми – це насамперед системи протиповітряної оборони”, – сказав Кулеба.

Він зазначив, що також триває активна робота над отриманням ATACMS від США і Taurus від Німеччини.

“По обох треках є просування вперед, але, звісно, остаточне рішення ще у Берліні та Вашингтоні не ухвалені”, – сказав глава МЗС.


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