        Політика

        Є перші реакції європейських лідерів на митні погрози Трампа

        Віктор Алєксєєв
        18 Січня 2026 13:21
        Протестувальниця на демонстрації на підтримку Гренландії в Копенгагені, Данія, 17 січня 2026 року / Фото Reuters
        Протестувальниця на демонстрації на підтримку Гренландії в Копенгагені, Данія, 17 січня 2026 року / Фото Reuters

        Президент Фінляндії Александер Стубб заявив, що погрози США застосувати тарифи до країн, які не підтримують придбання Гренландії Америкою, підірвуть трансатлантичні відносини.

        Про це він написав у соцмережі Х.

        Фінський лідер підкреслив, що серед союзників проблеми найкраще вирішувати через обговорення, а не через тиск.

        Реклама
        Реклама

        «Зміцнення безпеки в Арктиці разом із союзниками дуже важливе для Фінляндії. Це також є метою дій у Гренландії, очолюваних Данією та координованих союзниками», – написав Стубб.

        Він запевнив у єдності європейських країн і зазначив, що вони наголошують на принципах територіальної цілісності та суверенітету та підтримують Данію та Гренландію.

        «Діалог зі Сполученими Штатами триває. Тарифи підірвуть трансатлантичні відносини та ризикують призвести до небезпечної низхідної спіралі», – написав Стубб.

        Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере наголосив, що погрозам немає місця серед союзників.

        «…Позиція Норвегії є непохитною: Гренландія є частиною Королівства Данія. Норвегія повністю підтримує суверенітет Королівства Данія. У НАТО існує широка згода щодо необхідності посилення безпеки в Арктиці, включаючи Гренландію», – написав очільник норвезького уряду у соцмережі Х.

        Президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження мит з 1 лютого проти Данії, Великої Британії, Норвегії, Франції, Німеччини, Фінляндії та Нідерландів, якщо вони виступатимуть проти придбання Гренландії Америкою.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини