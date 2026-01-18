Є перші реакції європейських лідерів на митні погрози Трампа

Президент Фінляндії Александер Стубб заявив, що погрози США застосувати тарифи до країн, які не підтримують придбання Гренландії Америкою, підірвуть трансатлантичні відносини.

Про це він написав у соцмережі Х.

Фінський лідер підкреслив, що серед союзників проблеми найкраще вирішувати через обговорення, а не через тиск.

Реклама

Реклама

«Зміцнення безпеки в Арктиці разом із союзниками дуже важливе для Фінляндії. Це також є метою дій у Гренландії, очолюваних Данією та координованих союзниками», – написав Стубб.

Він запевнив у єдності європейських країн і зазначив, що вони наголошують на принципах територіальної цілісності та суверенітету та підтримують Данію та Гренландію.

«Діалог зі Сполученими Штатами триває. Тарифи підірвуть трансатлантичні відносини та ризикують призвести до небезпечної низхідної спіралі», – написав Стубб.

Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере наголосив, що погрозам немає місця серед союзників.

«…Позиція Норвегії є непохитною: Гренландія є частиною Королівства Данія. Норвегія повністю підтримує суверенітет Королівства Данія. У НАТО існує широка згода щодо необхідності посилення безпеки в Арктиці, включаючи Гренландію», – написав очільник норвезького уряду у соцмережі Х.

Президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження мит з 1 лютого проти Данії, Великої Британії, Норвегії, Франції, Німеччини, Фінляндії та Нідерландів, якщо вони виступатимуть проти придбання Гренландії Америкою.