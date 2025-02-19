Спорт

Ястремська – єдина з українських тенісисток, хто пробився в 1/8 фіналу WTA 1000 у Дубаї
19 Лютого 2025 08:29
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Даяна Ястремська / Фото: AP
Даяна Ястремська / Фото: AP

Три українські тенісистки – Марта Костюк, Еліна Світоліна та Даяна Ястремська – зіграли у другому колі турніру WTA 1000 у Дубаї. До 1/8 фіналу змогла пробитися лише одна з них.

Костюк зустрічалася з американкою Софією Кенін і поступилася у трьох сетах – 7:5, 6:7 (7:9), 6:7 (5:7).

Світоліна програла Кларі Таусон із Данії, також у трьох сетах – 6:7 (5:7), 6:3, 6:7 (4:7).

Єдиною українкою, яка пройшла далі, стала Даяна Ястремська. Вона перемогла “нейтральну” Анастасію Потапову – 6:2, 6:3.

У 1/8 фіналу вона зіграє з другою ракеткою світу Ігою Швьонтек.


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