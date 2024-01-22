Ястремська вийшла в чвертьфінал Australian Open

Українська тенісистка Даяна Ястремська (WTA 93) вийшла до 1/4 фіналу Відкритого чемпіонату Австралії 2024 року.

У 4-му раунді австралійського мейджору українка у двох сетах обіграла колишню першу ракетку світу Вікторію Азаренко (WTA 22).

У чвертьфіналі Australian Open Даяна зіграє проти Лінди Носкової, яка раніше провела лише 3 гейми проти Еліни Світоліної, після чого перша ракетка України знялася з поєдинку через біль у спині.

Після гри Світоліна на пресконференції розповіла, що саме сталося. За її словами, вона відчула гострий спазм, який повністю заблокував її спину.

“Відчула спазм чи не знаю, що це взагалі таке. Неначе стріляючий біль у першому ж геймі, під час розіграшу двох останніх очок. Нічого не могла зробити. Він повністю заблокував мою спину. Дуже сумно, звісно”, – сказала Світоліна.