Спорт

Ястремська стала другою “ракеткою” України

5 Лютого 2024 11:08
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теніс
Українська тенісистка Даяна Ястремська під час Australian Open / Фото AP

За підсумками минулого ігрового тижня Еліна Світоліна опустилася на одну позицію і посідає 20-й рядок у світовій тенісній класифікації. 

Даяна Ястремська зберегла за собою 29-те місце і стала другою “ракеткою” України, оскільки Марта Костюк опустилася на 30-ту позицію (-2 сходинки). 

Ангеліна Калініна залишилася на 32-у місці, а Леся Цуренко, втративши очки за минулорічний фінал на турнірі в Хуахіні, опустилася на 37-ту сходинку (-6) світового рейтингу.

У парному рейтингу Людмила Кіченок, як і рануше, посідає 16-ту позиціїю Друге місце національного рейтингу у Надії Кіченок – №42 (+9), а Марта Костюк розташовалася на 58-й сходинці.


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