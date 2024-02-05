Ястремська стала другою “ракеткою” України

За підсумками минулого ігрового тижня Еліна Світоліна опустилася на одну позицію і посідає 20-й рядок у світовій тенісній класифікації.

Даяна Ястремська зберегла за собою 29-те місце і стала другою “ракеткою” України, оскільки Марта Костюк опустилася на 30-ту позицію (-2 сходинки).

Ангеліна Калініна залишилася на 32-у місці, а Леся Цуренко, втративши очки за минулорічний фінал на турнірі в Хуахіні, опустилася на 37-ту сходинку (-6) світового рейтингу.

У парному рейтингу Людмила Кіченок, як і рануше, посідає 16-ту позиціїю Друге місце національного рейтингу у Надії Кіченок – №42 (+9), а Марта Костюк розташовалася на 58-й сходинці.