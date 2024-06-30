Спорт

Ярослав Ракицький попрощався з “Шахтарем”
30 Червня 2024 16:06
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Український центральний захисник Ярослав Ракицький у своєму Instagram попрощався з вболівальниками донецького «Шахтаря»:

«З 12 років і до сьогодні я віддавав та залишав своє серце, себе, донецькому «Шахтарю», як на футбольній арені, так і поза межами зеленого поля.

Дякую, Президенте, за все, що ви робили для нас. За те, що дали шанс насолоджуватися карʼєрою, в найкращих умовах, на найкращому стадіоні. За те, що повірили в мене. Я віддавав всього себе за рідний клуб.

Дякую, «Шахтар»! Дякую, мій українській Донецьк! Бажаю золотих кубків та перемог!

Молодь «Шахтаря», ніколи не здавайтесь, будьте найкращими, прогресуйте і прославляйте наш рідний донецький «Шахтар» по всьому світу. Я вірю в вас. Я буду завжди вболівати за вас. І в мене назавжди помаранчеве-чорне серце.

Я залишаю «Шахтар». Історія, з якою повʼязане все моє життя, завершилася».

В сезоні 2023/24 Ярослав Ракицький провів 18 матчів за «Шахтар», відзначившись 2 забитими м’ячами та 2 гольовими передачами. Портал Transfermarkt оцінює його вартість в 1 мільйон євро. Контракт захисника діє до 30 червня 2024 року.


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