Суспільство

Ярмольник нарешті висловився про війну в Україні

21 Січня 2024 18:20
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кіно

Російський актор Леонід Ярмольник через майже два роки повномасштабної війни в Україні публічно підтримав її в інтерв’ю ТАСС.

“Але час показує: все, що відбувається, відбувається за правильними законами для того, щоб відстояти свій суверенітет, свої принципи, зберегти мир. Просто не діяти в цій ситуації не можна… Я вважаю, що ми на тій стороні, яка бореться за перемогу світла. Тому що не можна викреслювати з історії ті сторінки, які забути неможливо”, – сказав він.

У червні 2023 року в інтерв’ю МК актор повідомив, що хотів би якнайшвидшого закінчення воєнних дій, тому що “не може назвати своє життя нормальним”, поки вони тривають.

Зазначимо, що свої шкільні роки Ярмольник провів у Львові.


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