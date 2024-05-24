Японія запровадила санкції проти РФ

Японія запровадила санкції проти дев’яти організацій, що знаходяться в РФ, а також проти двох кіпрських фірм через які Москва закуповує зброю з Північної Кореї.

Про це повідомляє Kyodo News.

Головний речник японського уряду Хаясі Йосімаса заявив у п’ятницю на пресконференції, що Японія «рішуче засуджує» поставки зброї Росії з Північної Кореї, що є порушенням відповідних резолюцій Ради Безпеки ООН.

«Оскільки російське вторгнення в Україну триває, вкрай важливо вживати заходів у координації з міжнародним співтовариством», – сказав Хаясі Йосімаса.

У МЗС Японії зазначили, що активи, якими в Японії володіють санкціоновані компанії, включаючи судноплавні й військові фірми, і фізособа, будуть заморожені.

Зазначається, що з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року, Японія разом з іншими членами G7 заморозила активи кремлівського лідера Володимира Путіна, його підлеглих і центрального банку Росії.