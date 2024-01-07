Японія виділить $37 млн. на закупівлю систем виявлення безпілотників для України

Японія внесе 37 мільйонів доларів до трастового фонду НАТО на закупівлю систем виявлення БПЛА для України. Про це сьогодні у Києві заявила міністерка закордонних справ Японії Йоко Камікаву.

У ході прес-конференції (вона проходила у бомбосховищі через повітряну тривогу у Києві) глава МЗС засудила атаки російських військ, що продовжуються, на українські міста, у тому числі на Київ під час новорічних свят. Вона також заявила, що Японія продовжуватиме підтримувати Україну.

«Я ще раз хотіла висловити свою повагу до мужності українського народу, який так довго обороняється проти російської агресії. Японія сповнена рішучості підтримувати Україну, щоб в Україні знову запанував мир», – сказала міністр.

Крім цього, Камікава повідомила, що влада Японії передала Україні п’ять мобільних газотурбінних генераторів і сім трансформаторів, щоб допомогти країні подолати зимовий період.