Японія та Камбоджа домовилися вчити українських саперів

Таку угоду сьогодні у Токіо підписали міністри закордонних справ Японії та Камбоджі Йошімаса Хайяші та Прак Сохонн.

З проханням про навчання до влади Камбоджі президент Володимир Зеленський звернувся восени 2022 року. Справа в тому, що після воєн 1970-1990-х років Камбоджа була найзамінованішою країною світу. І її сапери вважаються найбільш підготовленими, вони багато разів працювали на запрошення різних країн під егідою ООН.

У січні стало відомо, що Камбоджа готова взяти на навчання 15 українських саперів із Державної служби надзвичайних ситуацій. Тепер до цих тренувань підключаться і японські експерти.

У листопаді та грудні 2022-го українська влада говорила, що 30% площі України потребують робіт з розмінування.