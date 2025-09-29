На Київщині робопес розшукав елементи касетних боєприпасів після обстрілу

У Херсоні росіяни обстріляли церкву під час служби

Так фахівці у режимі реального часу дистанційно виявили вибухонебезпечні предмети. Сапери зібрали та знищили на спеціальному майданчику суббоєприпаси.

Про це повідомили в МВС України .

У лісовому масиві на Київщині після чергового ворожого обстрілу сапери виявили елементи касетних боєприпасів, які ідентифікували за допомогою робопса.