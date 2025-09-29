        Суспільство

        На Київщині робопес розшукав елементи касетних боєприпасів після обстрілу

        Галина Шподарева
        29 Вересня 2025 17:42
        Робопес та сапер / Фото: МВС
        У лісовому масиві на Київщині після чергового ворожого обстрілу сапери виявили елементи касетних боєприпасів, які ідентифікували за допомогою робопса.

        Про це повідомили в МВС України.

        “Сапери Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України спочатку провели розвідку, використовуючи роботизованого пса, оснащеного відеокамерою”, – йдеться в повідомленні.

        Так фахівці у режимі реального часу дистанційно виявили вибухонебезпечні предмети. Сапери зібрали та знищили на спеціальному майданчику суббоєприпаси.

        Робопес ідентифікує вибухонебезпечні фрагменти / Фото: МВС

