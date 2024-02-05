Японія передала українським військовим медзакладам сучасне медобладнання

Національний військово-медичний клінічний центр “Головний військовий клінічний госпіталь” отримав сучасну систему ультразвукової діагностики CANON Aplio i700. Це стало можливим завдяки співпраці Управління ООН з обслуговування проєктів (ЮНОПС) та посольства Японії в Україні.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони України.

Зазначається, що загалом у межах проєкту, передано п’ять одиниць найсучаснішого медичного обладнання. Їх отримали іще два військові медичні заклади України – Військово-медичний клінічний Центр Південного регіону та військовий медзаклад Старокостянтинова.

“Як ми всі знаємо, технології змінюють життя – як на полі бою, так і в лікарні. На полі бою технології дозволяють українському війську перемагати. А в умовах госпіталю технологія в руках медиків рятує життя українських воїнів. Завдяки вашим зусиллям наші лікарі можуть визначити найбільш оптимальні шляхи надання допомоги з урахуванням індивідуальних особливостей травми”, — сказала заступниця міністра оборони Наталія Калмикова.

За словами посла Японії в Україні Кунінорі Мацуди, цей спільний проєкт є важливим кроком у зміцненні інфраструктури охорони здоров’я України, що відображає відданість Японії гуманітарним зусиллям та двосторонньому співробітництву.

“Завдяки обладнанню японського виробництва, що було поставлено в заклади, Україна зможе лікувати орієнтовно 15500 поранених та травмованих військовослужбовців на рік”, — сказав Мацудо.

Директор ЮНОПС в Україні Тім Ларднер також відзначив вплив проєкту:

“Наша співпраця з урядом Японії не лише дала змогу надати необхідне медичне обладнання, але й забезпечити всебічне навчання медичних працівників, що сприяло забезпеченню сталого розвитку системи охорони здоров’я”, — сказав Ларднер.

У Міноборони додали, що у межах проєкту було закуплено та передано одну відеосистему для нейрохірургічних операцій, один мобільний рентгенографічний/флюорографічний рентгенівський апарат, одну відеоендоскопічну систему та два ультразвукових апарати. Для відповідного медичного персоналу та хірургів у лікарнях було проведено медичні тренінги з ефективного використання нового обладнання.