Суспільство

Японія передала українським військовим медзакладам сучасне медобладнання

5 Лютого 2024 14:06
читать на русском →
допомога, японія
Система ультразвукової діагностики CANON Aplio i700 / Фото: Міноборони

Національний військово-медичний клінічний центр “Головний військовий клінічний госпіталь” отримав сучасну систему ультразвукової діагностики CANON Aplio i700. Це стало можливим завдяки співпраці Управління ООН з обслуговування проєктів (ЮНОПС) та посольства Японії в Україні.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони України.

Зазначається, що загалом у межах проєкту, передано п’ять одиниць найсучаснішого медичного обладнання. Їх отримали іще два військові медичні заклади України – Військово-медичний клінічний Центр Південного регіону та військовий медзаклад Старокостянтинова.

“Як ми всі знаємо, технології змінюють життя – як на полі бою, так і в лікарні. На полі бою технології дозволяють українському війську перемагати. А в умовах госпіталю технологія в руках медиків рятує життя українських воїнів. Завдяки вашим зусиллям наші лікарі можуть визначити найбільш оптимальні шляхи надання допомоги з урахуванням індивідуальних особливостей травми”, — сказала заступниця міністра оборони Наталія Калмикова.

За словами посла Японії в Україні Кунінорі Мацуди, цей спільний проєкт є важливим кроком у зміцненні інфраструктури охорони здоров’я України, що відображає відданість Японії гуманітарним зусиллям та двосторонньому співробітництву.

“Завдяки обладнанню японського виробництва, що було поставлено в заклади, Україна зможе лікувати орієнтовно 15500 поранених та травмованих військовослужбовців на рік”, — сказав Мацудо.

Директор ЮНОПС в Україні Тім Ларднер також відзначив вплив проєкту:

“Наша співпраця з урядом Японії не лише дала змогу надати необхідне медичне обладнання, але й забезпечити всебічне навчання медичних працівників, що сприяло забезпеченню сталого розвитку системи охорони здоров’я”, — сказав Ларднер.

У Міноборони додали, що у межах проєкту було закуплено та передано одну відеосистему для нейрохірургічних операцій, один мобільний рентгенографічний/флюорографічний рентгенівський апарат, одну відеоендоскопічну систему та два ультразвукових апарати. Для відповідного медичного персоналу та хірургів у лікарнях було проведено медичні тренінги з ефективного використання нового обладнання.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
5 Лютого 2024 17:28

У системі Prozorro оголосили перші закупівлі на харчування для ЗСУ за новою моделлю
5 Лютого 2024 17:54

Голова Міністерства у справах ветеранів подала у відставку 
5 Лютого 2024 16:19

Ірина Фаріон обізвала переможниць Нацвідбору на Євробачення-2024
5 Лютого 2024 15:48

Члени угорської партії не прийшли на голосування за вступ Швеції до НАТО
5 Лютого 2024 14:54

Бундесвер позитивно оцінює перспективи ЗСУ на фронті
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій САПРОНОВ

Давайте о реалиях
Юрій САПРОНОВ

“Скажите там наверху, пусть нас, пенсионеров, наши возьмут в плен”
Віктор КОЗОРІЗ

На захист Володимира Короленка
Ігор ЧЕРНЯК

Десь в глибині порожнечі чуються звуки розпилу бюджетних коштів
Сергій ПРИТУЛА

Більше віри, друзі!
Віталій ПОРТНИКОВ

Правда перестане бути правдою, якщо її каже “погана” людина?
усі думки