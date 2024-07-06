Японія і Камбоджа хочуть допомогти розмінувати територію України

Японія разом із Камбоджею проводитимуть роботи з розмінування території України, про це заявила глава МЗС Японії Йоко Камікава під час свого візиту до Пномпеня.

Вона висловила впевненість у тому, що країна, яка пройшла через подібний досвід, зможе зробити істотний внесок у розмінування території України.

Камбоджа вважається одним зі світових лідерів у технологіях розмінування. На території Камбоджі, де майже 30 років тривала громадянська війна, були розміщені мільйони мін.

Після закінчення війни 1998 року країна спільно з Японією проводить роботи з розмінування своєї території.

Україна через 14 місяців після російського вторгнення – до весни минулого року – стала найбільшою замінованою територією світу, обійшовши за цим показником Афганістан і Сирію (дані міжнародного аналітичного центру Globsec).

Майже третина території України (174 000 кв. км), що побувала в окупації, на той момент була забруднена мінами.