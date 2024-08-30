Який вигляд має Вовчанськ після 100 днів російського наступу (фото)

Місто Вовчанськ на півночі Харківської області зруйноване на 90%. Про це “Суспільне Харків” сказав керівник Вовчанської МВА Тамаз Гамбарашвілі.

За його словами, до наступу Росії у травні 2024 року у деокупованому Вовчанську жили 3000 людей. На 29 серпня відомо про 20 людей, які лишаються у Вовчанську. Гамбарашвілі каже, що ці люди живуть ближче до виїзду з міста. Дітей у Вовчанську немає.

“Вовчанськ зруйнований до річки Вовча, за моєю інформацією, майже повністю. Можемо бачити, що там в принципі нічого немає”, — сказав керівник ОВА Олег Синєгубов.