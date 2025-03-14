Який вигляд має лікарня на Харківщині після ударів трьох БпЛА: фото з місця

14 березня з 00:05 до 00:50 війська РФ атакували лікарню у селищі Золочів Харківської області. 33-річна фельдшерка швидкої допомоги дістала забої та гостру реакцію на стрес.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Будівля лікарні загорілася та зазнала суттєвих пошкоджень. Як повідомив начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко, найбільші руйнації у відділенні хірургії, терапії, приміщенні швидкої допомоги та сімейних лікарів.

“Звичайно, в людей шок і гостра реакція на стрес, але головне, що лікарі та пацієнти неушкоджені. А зруйноване відбудуємо і зробимо ще краще”, – зазначив Коваленко.