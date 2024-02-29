“Якщо все добре, і все робиться правильно, то чому ми опинилися в тій ситуації, в якій опинилися?”, – Буданов про звільнення Залужного

Керівник Головного управління розвідки заявив, що не вірить у те, що якісь особисті розбіжності між Валерієм Залужним та президентом України призвели до його до звільнення з посади головнокомандувача ЗСУ.

Про це пише CBC News.

“Відповідаючи на запитання про очевидний розкол, Буданов сказав, що навряд чи можуть бути особисті розбіжності між чоловіками, коли один з них є “прямим підлеглим іншого”.

Він також вважає, що Зеленський прийняв правильне рішення, замінивши Залужного”.

“Якщо все добре, і все чудово, і все робиться правильно, то чому ми опинилися в тій ситуації, в якій опинилися?”.