Політика

“Якщо все добре, і все робиться правильно, то чому ми опинилися в тій ситуації, в якій опинилися?”, – Буданов про звільнення Залужного

29 Лютого 2024 10:17
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Залужний, буданов
Кирило Буданов / Getty Images

Керівник Головного управління розвідки заявив, що не вірить у те, що якісь особисті розбіжності між Валерієм Залужним та президентом України призвели до його до звільнення з посади головнокомандувача ЗСУ. 

Про це пише CBC News.

“Відповідаючи на запитання про очевидний розкол, Буданов сказав, що навряд чи можуть бути особисті розбіжності між чоловіками, коли один з них є “прямим підлеглим іншого”.

Він також вважає, що Зеленський прийняв правильне рішення, замінивши Залужного”.

“Якщо все добре, і все чудово, і все робиться правильно, то чому ми опинилися в тій ситуації, в якій опинилися?”.


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