Політика

“Якщо РФ завдасть ядерного удару по Україні, США розцінить це як удар по НАТО” – сенатор США

1 Серпня 2023 09:22
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україна, рф, сша

Сенатор США закликав Росію вивести свої війська із України, аби врятувати “багато молодих росіян”.

Сенатор Сполучених Штатів від Республіканської партії Ліндсі Грем відреагував на ядерні погрози заступника голови Ради безпеки Росії Дмитрія Медведєва. Він заявив, якщо Росія завдасть ядерного удару, у США це розцінюватимуть “атакою на НАТО”.

Про це американський сенатор написав у Twitter.”Моїм російським друзям, які говорять про використання ядерної зброї в Україні (йдеться про Дмитра Медведєва – ред.): ви повинні розуміти, що це було б нападом на саме НАТО, враховуючи близькість України до території НАТО. Час протверезіти, усвідомити, що ваше варварське вторгнення в Україну не працює, вийти і врятувати багатьох молодих росіян від безглуздої смерті”, – закликав він.


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