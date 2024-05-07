Суспільство

Якщо РФ нападе, Молдова буде захищатись – Санду

7 Травня 2024 13:20
молдова
Мая Санду / Getty Images

Офіційний Кишинів намагатиметься звести до мінімуму ризик російської агресії проти себе, але у випадку нападу буде захищатися.

Про це заявила президентка Молдови Мая Санду в інтерв’ю російському блогеру Юрію Дудю. 

У відповідь на запитання, чи буде Молдова чинити спротив за гіпотетичного сценарію, якби Росія вдерлася на територію Молдови, президентка сказала, що її країна зробить все, щоб конфлікту не сталося.

“Ми зробимо усе для того, щоб цього не сталося, включно з нашим планом євроінтеграції. Передусім це план для забезпечення безпеки, тому що ЄС – це проєкт миру”, – сказала Санду. 

“За конституцією ми маємо зробити усе для того, щоб зберегти мир і щоб убезпечити наших громадян. У нас є армія. У нас є оборонний сектор, і ми робимо ці інвестиції. Але ми дуже сподіваємося, що ця війна скоро завершиться і ми зможемо інвестувати в економіку та інші галузі, і не будемо у становищі, коли ми вимушені інвестувати в оборону”, – додала президентка. 

Її попросили чіткіше відповісти на початкове питання про те, чи буде Молдова опиратися у разі вторгнення. 

“Ми обов’язково будемо захищати свою країну”, – відповіла Санду.


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