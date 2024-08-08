Якою буде погода в Україні 9 серпня

Короткочасні дощі, місцями грози очікуються в ніч на п’ятницю, 9 серпня, на крайньому заході України, а вдень у західних, Житомирській, Вінницькій, місцями Київській областях.

Як повідомляє Укргідрометцентр, на решті території без опадів.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 13-18°, удень 24-29°, у західних областях 21-26°, на півдні країни вночі 16-21°, вдень 28-33°. На високогір’ї Карпат вночі 9-14°, вдень 16-21°.

У Києві в п’ятницю, 9 серпня, без опадів, вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 15-17°, вдень 26-28°.

У суботу, 10 серпня, в усій Україні пройдуть невеликі короткочасні дощі, подекуди грози, вночі в південних і східних, удень у більшості західних областей без опадів.

Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-18°, у південній частині 16-21°; вдень 22-27°, на півдні та південному сході країни 27-32°.

У Києві в суботу, 10 серпня, невеликий короткочасний дощ. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-17°, вдень 24-26°.