Алкоголізм — це серйозна хвороба, яка вимагає професійного лікування. Проте багато людей, зіткнувшись з проблемою, намагаються вирішити її самостійно. На жаль, самостійне лікування алкоголізму часто призводить до серйозних наслідків для здоров’я і життя людини. Спеціалісти клініки Олега Василенко, які надають послуги лікування алкоголізму у Львові та інших містах України, поділилися з нами своїм досвідом і розказали чому самостійне лікування алкоголізму є небезпечним і які ризики пов’язані з таким підходом.

1. Недооцінка серйозності проблеми

Чому люди обирають самостійне лікування?

Багато людей вважають, що зможуть самостійно впоратися з алкоголізмом, оскільки сприймають його як слабкість волі, а не як серйозну хворобу. Вони можуть соромитися звертатися за допомогою, вважаючи, що це буде ознакою слабкості. Однак алкоголізм — це не просто погана звичка, а фізіологічна і психологічна залежність, яка потребує професійного втручання.

Основні причини вибору самостійного лікування: Сором і страх осуду з боку інших. Недовіра до медичних закладів і фахівців. Бажання зекономити гроші на лікуванні.



Дослідження Національного інституту з питань зловживання алкоголем та алкоголізму США (NIAAA) показують, що самостійне лікування часто неефективне і може призвести до серйозних ускладнень.

2. Фізичні ризики самостійного лікування

Абстинентний синдром

Одним з найбільших ризиків самостійного лікування є розвиток абстинентного синдрому — серйозного стану, який виникає при різкому припиненні вживання алкоголю. Симптоми можуть включати тривогу, тремтіння, підвищену пітливість, прискорене серцебиття і навіть судоми. У важких випадках абстинентний синдром може призвести до алкогольного делірію, що є небезпечним для життя.

Основні симптоми абстинентного синдрому: Головний біль, нудота, блювота. Тремор рук і всього тіла. Галюцинації, дезорієнтація.



Небезпека для серцево-судинної системи

Алкоголь впливає на роботу серця і кровоносних судин. Різке припинення вживання алкоголю без медичного нагляду може спричинити аритмії, підвищений артеріальний тиск або навіть серцевий напад. Це особливо небезпечно для людей, які мають хронічні захворювання серця.

Як алкоголь впливає на серце: Знижує тонус судин, що може призводити до їх спазмів. Підвищує артеріальний тиск. Порушує електролітний баланс, що може викликати аритмію.



3. Психологічні ризики самостійного лікування

Депресія і тривожність

Під час спроб самостійно відмовитися від алкоголю багато людей стикаються з посиленням депресії та тривожності. Алкоголь впливає на мозкову хімію, і різке його припинення може призвести до психічної нестабільності. Це може призвести до самопошкоджень або навіть суїцидальних думок.

Основні психологічні симптоми: Підвищена тривожність, панічні атаки. Глибока депресія, апатія. Дратівливість, агресія.



Дослідження Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) показують, що люди, які намагаються самостійно впоратися з алкоголізмом, часто мають підвищений ризик розвитку психічних розладів.

Відсутність підтримки

Підтримка з боку родини, друзів і фахівців є важливим фактором у лікуванні алкоголізму. Самостійне лікування часто означає відсутність цієї підтримки, що робить процес ще більш складним і болісним. Без підтримки важко знайти мотивацію для продовження лікування і подолання рецидивів.

Як підтримка допомагає: Забезпечує емоційну стабільність і мотивацію. Допомагає впоратися з кризовими ситуаціями. Підтримує впевненість у власних силах.



4. Ризик рецидиву

Відсутність стратегії

Самостійне лікування часто не включає розробку чіткої стратегії для подолання залежності. Без плану дій і професійної підтримки людина може легко повернутися до вживання алкоголю під час стресових ситуацій або при виникненні спокуси. Це значно підвищує ризик рецидиву.

Ознаки відсутності стратегії: Відсутність конкретних цілей і етапів лікування. Немає підтримки від фахівців або груп підтримки. Немає розуміння, як справлятися зі стресом і спокусою.



Психологічна і фізична залежність

Алкоголізм включає як психологічну, так і фізичну залежність. Самостійне лікування часто фокусується лише на фізичному аспекті, ігноруючи психологічну складову. Без роботи з психологом або психотерапевтом людина не може впоратися з причинами, які призвели до залежності, що робить рецидив імовірним.

Основні причини психологічної залежності: Вживання алкоголю як спосіб справлятися зі стресом або болем. Вплив соціального оточення і звичок. Відчуття безнадії і відсутності сенсу життя без алкоголю.



5. Небезпека самолікування і альтернативні методи

Використання небезпечних методів

У спробах самостійно впоратися з алкоголізмом деякі люди вдаються до небезпечних або неефективних методів. Наприклад, використання народних засобів, самолікування медикаментами без призначення лікаря або відмова від їжі. Такі методи не тільки не допомагають подолати залежність, але й можуть загрожувати здоров’ю і життю.

Небезпечні методи самолікування: Використання неперевірених засобів з Інтернету. Використання медикаментів без призначення лікаря. Відмова від їжі або голодування.



Ризик розвитку інших залежностей

У спробах припинити вживання алкоголю люди можуть звертатися до інших залежностей, таких як куріння, азартні ігри або використання наркотиків. Це не вирішує проблему, а лише змінює одну залежність на іншу, створюючи нові ризики для здоров’я і життя.

Переходи від однієї залежності до іншої: Заміна алкоголю на інші психоактивні речовини. Пошук нових форм залежної поведінки. Розвиток нових шкідливих звичок.



Висновок

Самостійне лікування алкоголізму не тільки неефективне, але й небезпечне. Фізичні та психологічні ризики, відсутність підтримки та стратегії, а також можливість рецидиву роблять цей підхід невиправданим. Професійна допомога фахівців є найкращим шляхом до одужання. Наркологічна клініка Олега Василенко пропонує комплексні програми лікування, що включають медичну, психологічну і соціальну підтримку.