Які біохімічні аналізи крові варто періодично перевіряти та чому

Біохімічний аналіз крові є одним з найважливіших методів діагностики, що дозволяє лікарям отримати детальну інформацію про стан організму пацієнта. Різні показники, які вимірюються під час цього аналізу, допомагають виявити різні захворювання на ранніх стадіях, оцінити функціонування органів і систем, а також контролювати ефективність лікування. Розглянемо найбільш важливі біохімічні показники крові включаючи глюкозу, альбумін та інші, а також пояснимо, чому їх варто здавати.

Глюкоза

Глюкоза є основним джерелом енергії для клітин організму. Рівень глюкози в крові регулюється гормонами, такими як інсулін та глюкагон.

Чому важливо знати рівень глюкози?

Діагностика діабету: Підвищений рівень глюкози може свідчити про діабет або предіабетичний стан.

Контроль стану хворих на діабет: Регулярний моніторинг рівня глюкози допомагає уникати ускладнень та коригувати лікування.

Виявлення гіпоглікемії: Низький рівень глюкози може бути небезпечним і вимагає негайної корекції.

Альбумін

Альбумін – це білок, який виробляється печінкою і має ключове значення для забезпечення правильного обміну речовин у вашому організмі. Він відповідає за транспортування різноманітних речовин, таких як лікарські засоби, гормони та поживні речовини, через кров до органів і тканин.

Зниження рівня альбуміну у крові може бути ознакою різних патологічних станів, таких як хвороби печінки, недостатнє харчування, запальні процеси, а також втрата білку через нирки.

Де можна здати альбумін?

Здати аналіз на рівень альбуміну можна в мережі лабораторій Меділабс. Вони пропонують широкий спектр медичних послуг, включаючи біохімічні аналізи крові. Завдяки сучасному обладнанню та висококваліфікованому персоналу, результати аналізів є точними та надійними. Тим паче компанія має зручні локації по всій Україні, що дозволяє без зусиль знайти найближчий пункт для здачі аналізів

Креатинін та сечовина

Креатинін та сечовина є продуктами обміну речовин, які виводяться з організму через нирки. Вимірювання їх рівнів допомагає у діагностиці хвороб нирок, наприклад, таких як хронічна ниркова недостатність. Підвищені рівні креатиніну та сечовини можуть свідчити про порушення функції нирок та потребу у спеціалізованому обстеженні та лікуванні.

Електроліти

До основних електролітів, які зазвичай аналізують, належать натрій, калій та хлор. Вони відіграють важливу роль у підтримці водно-електролітного балансу, функціонуванні м’язів та нервової системи. Зміни в рівні електролітів можуть вказувати на різні порушення, включаючи захворювання нирок, зневоднення, надмірне вживання ліків чи серцево-судинні захворювання.

Біохімічні аналізи крові є важливим інструментом для діагностики та моніторингу різних захворювань. Вони дозволяють отримати детальну інформацію про стан різних органів і систем, виявити порушення ще на ранніх стадіях та призначити своєчасне лікування. Регулярні обстеження і своєчасне звернення до лікаря допоможуть підтримувати здоров’я на належному рівні та запобігти розвитку серйозних захворювань.