Яке озброєння США передасть Україні в рамках нового пакету

У Пентагоні розкрили деталі нового пакету військової допомоги на 600 млн. доларів, розпорядження про виділення якої підписав президент США Джо Байден.
Військова допомога включатиме:
- додаткові боєприпаси для реактивних систем залпового вогню HIMARS;
- 36 тис. артилерійських снарядів для 105 мм артилерійських гармат;
- 1 тис. високоточних 155-міліметрових артилерійських снарядів;
- 4 протиартилерійські радари;
- 4 вантажівки та 8 причепів для перевезення важкої техніки;
- системи протидії безпілотним літальним апаратам;
- обладнання для розмінування;
- протипіхотні міни Claymore;
- підривні снаряди;
- стрілецька зброя та патрони до неї;
- прилади нічного бачення;
- зимова форма.
Усього США виділили Україні військову допомогу на суму 15,8 млрд доларів та пообіцяли продовжувати підтримувати українську армію.
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