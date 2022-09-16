Політика

Яке озброєння США передасть Україні в рамках нового пакету

16 Вересня 2022 11:50
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У Пентагоні розкрили деталі нового пакету військової допомоги на 600 млн. доларів, розпорядження про виділення якої підписав президент США Джо Байден.

Військова допомога включатиме:

  • додаткові боєприпаси для реактивних систем залпового вогню HIMARS;
  • 36 тис. артилерійських снарядів для 105 мм артилерійських гармат;
  • 1 тис. високоточних 155-міліметрових артилерійських снарядів;
  • 4 протиартилерійські радари;
  • 4 вантажівки та 8 причепів для перевезення важкої техніки;
  • системи протидії безпілотним літальним апаратам;
  • обладнання для розмінування;
  • протипіхотні міни Claymore;
  • підривні снаряди;
  • стрілецька зброя та патрони до неї;
  • прилади нічного бачення;
  • зимова форма.

Усього США виділили Україні військову допомогу на суму 15,8 млрд доларів та пообіцяли продовжувати підтримувати українську армію.


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