Політика

Яке озброєння США передасть Україні в рамках нового пакету У Пентагоні розкрили деталі нового пакету військової допомоги на 600 млн. доларів, розпорядження про виділення якої підписав президент США Джо Байден. Військова допомога включатиме: додаткові боєприпаси для реактивних систем залпового вогню HIMARS;

36 тис. артилерійських снарядів для 105 мм артилерійських гармат;

1 тис. високоточних 155-міліметрових артилерійських снарядів;

4 протиартилерійські радари;

4 вантажівки та 8 причепів для перевезення важкої техніки;

системи протидії безпілотним літальним апаратам;

обладнання для розмінування;

протипіхотні міни Claymore;

підривні снаряди;

стрілецька зброя та патрони до неї;

прилади нічного бачення;

зимова форма. Усього США виділили Україні військову допомогу на суму 15,8 млрд доларів та пообіцяли продовжувати підтримувати українську армію. Поділитися:



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