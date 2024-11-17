Якби ракета летіла в наш бік, ми б її збили – Міноборони Польщі

Заступник голови Міністерства національної оборони Польщі Цезарій Томчик прокоментував недільний ракетний удар росії по Україні. «Якби ракета полетіла в бік Польщі, її б збили», — запевнив він. Томчик додав, що російська сторона хоче уразити критичну інфраструктуру України до зими.

«Ми знаємо, що російська сторона просто хоче уразити критичну інфраструктуру України до зими. Вона хоче позбавити їх не лише електроенергії, але й тепла, і це було метою російських атак», — додав Томчик.

«Багато з цих ракет було зупинено, але сьогодні ми маємо повну інформацію, що Росія фактично використала все, що у неї було. Вона використовувала балістичні та гіперзвукові ракети, а також безпілотники», — сказав він.

Кілька повітряних цілей атакували об’єкти інфраструктури на заході України поблизу кордону з Польщею.

На запитання журналістів, наскільки близько були російські цілі до польського кордону, Цезарій Томчик відповів, що вони були «до кількох десятків кілометрів», передає Польське Радіо.

«Польща підняла пару винищувачів. Таку пару підняли і наші американські союзники. Також підняли паливозаправник, щоб у разі потреби можна було продовжити політ», — повідомив він.

«Ми перебували в постійному контакті з нашим командуванням, а також з українською стороною», — підкреслив він.

На запитання про те, чи є ризик того, що якась із ракет полетіла в бік Польщі, заступник голови Міноборони це заперечив. «Сьогодні такої ситуації не було. Проте ми також були готові до цього. Генерал (командуючий DORSZ) Мацей Кліш має тут дуже чітке переконання, і це також позиція уряду, що якщо трапиться, що ракета летить у бік Польщі, її буде збито», — сказав Томчик.

Нагадаємо, 31 жовтня президент України Володимир Зеленський дорікнув Польщі за те, що не збиває російські ракети і дрони, які летять у бік Польщі, над українською територією.

У Польщі також неодноразово торкалися цієї теми. Міністр МЗС Польщі Радослав Сікорський заявляв, що Польща та інші країни НАТО зобов’язані це робити, однак наразі немає на це згоди НАТО.