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Яка ситуація з відключеннями електроенергії по областям

23 Листопада 2022 17:40
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електроенергія

Після сьогоднішнього обстрілу ледь не половина країни залишилася без електропостачання, води та тепла, оскільки не працюють насоси.

Ситуація з відключеннями електроенергії по областям станом на 16:30:

Київська область: Повністю знеструмлена. Декілька прильотів в об’єкти критичної інфраструктури. Також частково немає опалення та водопостачання.

Харківська область: У Харкові та області тимчасово відсутнє електропостачання. Зупинено електротранспорт, припинив роботу метрополітен.

Хмельницька область: Відсутня напруга в більшості громад області (крім Білогір‘я, Теофіполя, Полонного та Волочиська). Крім того, частина міста Хмельницького без води.

Львівська область: Зафіксовано два ракетні удари по електропідстанції у Львівській області. 1,5 млн людей у Яворівському, Львівському та Червоноградському районах без електроенергії.

Чернігівська область: Вся область знеструмлена через ракетні удари ворога по об’єктах енергетики. Ремонті бригади вже працюють для ліквідації наслідків та відновлення електропостачання.

Одеська область: Через ракетні обстріли України в Одесі знеструмлена робота всіх котелень та насосних станцій. Подача тепла буде відновлена тільки після відновлення електропостачання.

Кіровоградська область: Зафіксовано ворожі прильоти по енергетичному об’єкту. Область, як і низка інших регіонів, без світла.

Вінницька область: Повідомляється про відключення світла у Вінниці та області. Призупинено роботу електротранспорту. Через знеструмлення водопровідних станцій, місто залишається без води.

Дніпропетровська область: Через різке зниження напруги у мережі сталися аварійні відключення електрики по всій області. Знеструмлені й водоканали. Є перебої з водою.


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