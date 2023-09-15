Автомобільне життя столиці повністю відображається в шаленому ритмі киян. За статистикою, кожен третій житель багатомільйонного міста віддає перевагу комфортному пересуванню на власному авто. Звичайно, найчастіше купують вживані моделі: 13,9 тисячі угод на внутрішньому ринку Києва проти 2 159 — на ринку нових авто в серпні 2023 року.

Це й не дивно, адже нова машина — хоча надійний, але доволі неліквідний актив, який втрачає свою вартість з кожним роком. Саме тому все більше водіїв замовляють автопідбір у Києві — послугу, що гарантує надійну та вигідну купівлю вживаної машини. Саме в слові «гарантує» криється головна перевага незалежної експертизи авто, в той час, як самостійний вибір транспортного засобу — це майже завжди придбання на свій страх і ризик.

Які переваги має автопідбір у Києві та чи дійсно він коштує ваших грошей — читайте далі в нашій статті.

Скільки можна зекономити на підборі авто під ключ?

Згідно з внутрішньою статистикою компанії JustACar, яка вже 6 років надає допомогу в купівлі авто по всій Україні, продавці завищують ціни на свої машини від 15 до 30%. Під час огляду вашої майбутньої автівки спеціалісти ретельно перевіряють її стан за допомогою комп’ютерних приладів і визначають її реальну вартість. Уже на цьому етапі професійна оцінка захищає ваш гаманець. Коли ж справа доходить до діагностики бажаної моделі на СТО та укладення угоди, незалежний експерт з авто вдається до торгу та виборює додаткову знижку. Так, завдяки підбору авто в Києві покупці частково чи навіть повністю окупають послуги фахівців.

Яких ризиків дозволяє уникнути автоексперт?

За статистикою Інституту досліджень авторинку всі популярні маркетплейси перенасичені автівками зі скрученим одометром. Перевірка стану автівки наживо дозволяє виявити додаткові сюрпризи, не зазначені в інтернет-оголошенні. Так, за вібрацією двигуна експерт легко визначить просідання кріплення його кришки, а за товщиною лакофарбового покриття, що вимірюється спеціальним приладом, — зайвий шар фарби чи навіть шпаклівки. Юридичний стан машини теж ретельно перевіряється, зокрема факти ДТП та інші проблеми із законом.

«А як перевірити надійність компанії з автопідбору?» — спитають найбільш обережні покупці. Радимо детально вивчити корпоративний сайт, відгуки про компанію та умови співпраці. Так, команда JustACar працює на офіційних засадах і пропонує зручну форму оплати: 50% під час укладення двостороннього договору та решта суми — після реєстрації машини на ваше ім’я. До речі, експерти супроводжують весь процес автопідбору: з першої безплатної консультації до отримання новеньких номерів. І не тільки в Україні, а й в США.

Загалом, підбір авто під ключ робить процес купівлі омріяної машини дійсно приємним. Вам не потрібно переглядати тисячі пропозицій, спілкуватися з продавцями, виїжджати на десятки оглядів, торгуватися та сумніватися у правильності свого вибору. Зекономте свій час і делегуйте цю справу команді JustACar: +38 (067) 515-27-57.