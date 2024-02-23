Як українські пілоти тренуються на F-16 (відео)

Президент України Володимир Зеленський опублікував кадри з навчань українських пілотів на американських винищувачах F-16.

Відповідне відео він опублікував у Х.

“Всі українці чекають на день, коли перші українські F-16 з’являться в нашому небі, коли посилять захист наших міст і громад та можливості наших Сил оборони України. У той час як наші пілоти й персонал продовжують навчання, я вдячний коаліції F-16, яка наближає цей день”, – йдеться в повідомленні президента.