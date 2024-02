Як українські пілоти тренуються на F-16 (відео)

Президент України Володимир Зеленський опублікував кадри з навчань українських пілотів на американських винищувачах F-16.

Відповідне відео він опублікував у Х.

“Всі українці чекають на день, коли перші українські F-16 з’являться в нашому небі, коли посилять захист наших міст і громад та можливості наших Сил оборони України. У той час як наші пілоти й персонал продовжують навчання, я вдячний коаліції F-16, яка наближає цей день”, – йдеться в повідомленні президента.

All Ukrainians are waiting for the day when the first Ukrainian F-16s appear in our skies and strengthen the defense of our cities and communities, as well as the capabilities of Ukraine’s Defense Forces. While our pilots and personnel continue their training, I thank the F-16… pic.twitter.com/NgaAtC5x8K