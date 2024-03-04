Спорт

Як Україна  виступила на чемпіонаті світу з легкої атлетики: медальний залік

4 Березня 2024 11:56
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Ярослава Магучіх / Фото: AP

У Глазго закінчився чемпіонат світу з легкої атлетики у приміщенні. Атлети розіграли по 13 комплектів нагород серед жінок та чоловіків.

Збірну України на ЧС-2024 представили шість спортсменів. “Синьо-жовті” виступили в скороченому складі: через травми турнір пропустили штовхальник ядра, бронзовий призер Євро-2023 в приміщенні Роман Кокошко та віцечемпіонка світу-2022 з потрійного стрибка Марина Бех-Романчук.

Найкращий результат серед українців на чемпіонаті світу продемонструвала Ярослава Магучіх, яка виборола “срібло” у стрибках у висоту. Ця медаль у підсумку стала єдиною для України на світовій першості.

Результати України на ЧС-2024 з легкої атлетики у приміщенні

  • “Срібло” — Ярослава Магучіх (стрибки у висоту)
  • 4-те місце — Олег Дорощук (стрибки у висоту)
  • 6-те місце — Юлія Лобан (жіноче п’ятиборство)
  • 9-те місце — Юлія Левченко (стрибки у висоту)
  • 11-те місце — Андрій Проценко (стрибки у висоту)
  • 32-ге місце — Анна Плотіцина (біг на 60 м з бар’єрами)

Переможцем медального заліку ЧС-2024 стала збірна США, яка завоювала 20 медалей, зокрема шість золотих.

  1. США — 6 “золото” + 9 “срібло” + 5 “бронза” = 20
  2. Бельгія — 3+0+1 = 4
  3. Нова Зеландія — 2+2+0 = 4
  4. Нідерланди — 2+1+2 = 5
  5. Ефіопія — 2+1+1 = 4
  6. Велика Британія — 2+1+1 = 4

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