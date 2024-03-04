Як Україна  виступила на чемпіонаті світу з легкої атлетики: медальний залік

У Глазго закінчився чемпіонат світу з легкої атлетики у приміщенні. Атлети розіграли по 13 комплектів нагород серед жінок та чоловіків.
Збірну України на ЧС-2024 представили шість спортсменів. “Синьо-жовті” виступили в скороченому складі: через травми турнір пропустили штовхальник ядра, бронзовий призер Євро-2023 в приміщенні Роман Кокошко та віцечемпіонка світу-2022 з потрійного стрибка Марина Бех-Романчук.
Найкращий результат серед українців на чемпіонаті світу продемонструвала Ярослава Магучіх, яка виборола “срібло” у стрибках у висоту. Ця медаль у підсумку стала єдиною для України на світовій першості.
Результати України на ЧС-2024 з легкої атлетики у приміщенні
- “Срібло” — Ярослава Магучіх (стрибки у висоту)
- 4-те місце — Олег Дорощук (стрибки у висоту)
- 6-те місце — Юлія Лобан (жіноче п’ятиборство)
- 9-те місце — Юлія Левченко (стрибки у висоту)
- 11-те місце — Андрій Проценко (стрибки у висоту)
- 32-ге місце — Анна Плотіцина (біг на 60 м з бар’єрами)
Переможцем медального заліку ЧС-2024 стала збірна США, яка завоювала 20 медалей, зокрема шість золотих.
- США — 6 “золото” + 9 “срібло” + 5 “бронза” = 20
- Бельгія — 3+0+1 = 4
- Нова Зеландія — 2+2+0 = 4
- Нідерланди — 2+1+2 = 5
- Ефіопія — 2+1+1 = 4
- Велика Британія — 2+1+1 = 4