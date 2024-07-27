Як проходить перший день Олімпійських ігор 2024

У Парижі стартував перший офіційний змагальний день Олімпійських ігор 2024. Сьогодні, 27 липня, розігрують 14 комплектів нагород у 8 видах спорту, пише RFI.

Перші золоті медалі цьогорічних Олімпійських ігор забрав Китай. Китайський дует завоював золото у змішаних командних змаганнях зі стрільби з пневматичної гвинтівки з 10 метрів. Хуан Юйтін та Шен Ліхао обіграли південнокорейців Кім Джихен та Пак Хаджун з рахунком 16:12.

Збірна Китаю встигла забрати сьогодні ще одну золоту медаль.Чан Єні і Чень Івен фінішували з найкращими результатами у синхронних стрибках з трампліна у три метри.

По одній срібній та одній бронзовій медалі у перший змагальний день вже виборола Південна Корея. Друге місце країна виборола у змішаних командних змаганнях зі стрільби з пневматичної гвинтівки з 10 метрів. Третє місце у цих змаганнях посів Казахстан.

Як виступили українці

Першим українцем, якому перший день змагань приніс здобутки став дзюдоїст Дільшот Халматов. Киянин переміг в 1/16 фіналу, щоправда, поступився в 1/8.

Українські стрибунки у воду Анна Письменська та Вікторія Кесарь посіли сьоме місце у фіналі Олімпіади.

До четвертьфіналу вийшла українська фехтувальниця Влада Харькова. Шпажистка перемогла японку Міхо Йошімуру з рахунком 15:10. До цього українці довелося позмагатися з американкою Маргерітою Вінценті Гуцці. Рахунок поєдинку — 15:6.

Найбільшою перемогою цього дня для української збірної став вихід у фінал жіночої збірної в академічному веслуванні. Екіпаж Євгенії Довгодько, Дарини Верхогляд, Анастасії Коженкової та Катерини Дудченко посів друге місце у своєму заїзді та напряму потрапив у фінал, який відбудеться 31 липня.