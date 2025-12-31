Як не обʼїстися за новорічним столом: поради лікарів і дієтологів

Святкові застілля часто завершуються переїданням, важкістю в шлунку та зіпсованим самопочуттям. Лікарі нагадують, що навіть за новорічним столом можна зберегти баланс і уникнути шкоди для здоровʼя.

Фахівці радять не сідати за новорічний стіл голодними. Якщо протягом дня нічого не їсти, організм прагнутиме «надолужити», що майже гарантовано призведе до переїдання. Легкий перекус за 1-2 години до святкової вечері допоможе контролювати апетит.

Під час застілля лікарі рекомендують починати з легших страв. Овочі, зелень, нежирні закуски дають відчуття ситості швидше, ніж жирні та смажені страви. Це дозволяє зменшити загальну кількість зʼїденого.

Реклама

Реклама

Окрему увагу радять звернути на розмір порцій. Краще покласти на тарілку невелику кількість різних страв, ніж накладати одну велику порцію. Повільне споживання їжі дає змогу організму вчасно подати сигнал про насичення.

Також спеціалісти наголошують на важливості помірного вживання алкоголю. Алкоголь стимулює апетит і знижує контроль над кількістю їжі, а міцні напої у поєднанні з жирними стравами створюють додаткове навантаження на печінку та шлунок.

Не менш важливо робити паузи між тостами та стравами. Прогулянка, танці або проста зміна активності допомагають перервати безперервне споживання їжі й дають організму час на травлення.

Лікарі підкреслюють, що новорічне застілля – це не марафон їжі, а можливість провести час із близькими. Усвідомлений підхід до харчування допоможе зустріти Новий рік без переїдання та зберегти гарне самопочуття вже з перших днів січня.