Як користуватися стайлером для волосся

Стайлер – універсальний прилад, який допомагає експериментувати з образами. З його допомогою ви можете створити об’ємні локони або дрібні кучерики, завивку гофре, зробити прикореневий об’єм або отримати гладке й абсолютно рівне волосся. У статті містяться рекомендації щодо того, як правильно використовувати цей пристрій.

Як працює стайлер

Стайлер впливає на волосся за допомогою тепла і механічних рухів. У сучасних моделях використовуються технології, які мінімізують негативний вплив. Температура для укладки має бути не надто високою, тому стайлери для волосся варто купувати з регульованим температурним режимом. Це особливо важливо для тонкого і чутливого волосся, щоб уникнути його пошкоджень. Сучасні рішення додатково оснащуються функцією іонізації. Під час роботи прилад генерує негативно заряджені іони, які допомагають утримувати вологу в структурі волосся, роблячи його сяючим і слухняним. За рахунок цього зачіска зберігається свіжою і доглянутою набагато довше.

Насадки для стайлера

У наборі зі стайлером часто йдуть додаткові насадки. Важливо звернути увагу на їхній матеріал. Керамічне покриття забезпечує більш м’який і щадний нагрів. Титанове відрізняється міцністю, а турмалінове допомагає зменшити статичну електрику, що особливо важливо для волосся, схильного до пухнастості. Найчастіше в наборі йде 5 насадок:

Для сушіння. Це альтернатива фену. Насадка призначена для швидкого і рівномірного сушіння волосся, яка готує його до укладання. Для об’єму. З її допомогою ви зможете підняти коріння волосся. Для завивки. Призначена для створення дрібних або об’ємних локонів. Діаметр насадки можна регулювати, що дає можливість експериментувати з розміром кучерів. Для випрямлення. Плоскі пластини допоможуть домогтися ідеально гладкого і сяючого волосся. Для гофре. Насадка використовується для створення рельєфного візерунка на волоссі. Вона підійде для оригінальних укладок.

Добре купувати стайлер відразу з декількома насадками. Це дасть можливість створювати різні зачіски, не вдаючись до допомоги професіоналів.

Як зробити укладку зі стайлером

Щоб зробити гарні кучері, дотримуйтеся таких кроків:

Підготуйте волосся. Воно має бути чистим і сухим, щоб уникнути пошкоджень від нагрівання. Використовуйте термозахисний засіб. Розділіть волосся на пасма. Використовуючи спіральну або конусну насадку, намотуйте кожен локон. Зачекайте приблизно 10 секунд. Знявши локон з насадки, зберіть його і ненадовго притисніть до коріння. Починайте завивку з нижніх пасом, поступово переходячи до верхніх. Щоб уникнути заломів, тримайте стайлер перпендикулярно голові.

Після завершення укладання залиште стайлер охолонути. Потім очистіть насадки від залишків засобів для волосся. Щоб уникнути пошкоджень, зберігайте пристрій у спеціальному чохлі. Стайлери від різних виробників можна замовити на Алло. Створюйте стильні та красиві зачіски!